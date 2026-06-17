रांची में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, जमींदोज कर दी गई 5 दुकानें; जुर्माना भी लगाया
झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। रांची में प्रशासन ने 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही कई ठेले और खोमचों को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया है। रांची प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी लगाया है।
झारखंड में प्रशासन का लगातार बुलडोजर ऐक्शन जारी है। रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम की टीम ने सड़क किनारे अस्थायी निर्माण को हटाया। बिल्डिंग मैटेरियल रखकर अतिक्रमण करने वाले और अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया है।
निगम ने बताया कि अभियान के तहत अरगोड़ा चौक से डीपीएस स्कूल तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माण, नालियों के ऊपर बनाई गई संरचनाओं और 5 दुकानों को हटाया गया। बिल्डिंग मैटेरियल रखकर अतिक्रमण करने पर संबंधित व्यक्तियों पर कुल ₹6 हजार का जुर्माना लगाया गया। बरियातू रोड स्थित रिम्स के निकट चलाए गए अभियान में सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों व काउंटर ठेलों को जब्त किया। अतिक्रमण करने पर कुल 5 हजार का जुर्माना लगाया गया। अपील की गई कि नागरिक अतिक्रमण न करें।
कचहरी चौक के पास सात ठेले किए गए जब्त
अभियान के दौरान कचहरी चौक पर 7 ठेले और 20 कैरेट अन्य सामान जब्त किए गए। मेन रोड क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए सड़क व फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान के दौरान निगम ने अतिक्रमणकारियों को भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। कहा कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
प्रशासन की चेतावनी भी
बता दें कि पिछले कुछ सालों से झारखंड के अलग-अलग जिलों में प्रशासन का लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान प्रशासन ने कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई कर बड़ी-बड़ी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। प्रशासन ने रांची में ही करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाया है। अवैध कब्जा हटवाने के साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीनों पर दोबारा कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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