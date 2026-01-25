रांची में गरजा निगम का बुलडोजर, ढहा दी गईं 30 दुकानें; क्या थी वजह

संक्षेप: रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शनिवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान करीब 30 दुकानों को तोड़ दिया गया।

रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शनिवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नगर निगम और यातायात पुलिस ने लालपुर चौक से डंगराटोली चौक और कोकर डिस्टिलरी पुल के पास करीब तीन घंटे तक चले अभियान में दो दर्जन से अधिक वेंडरों के सामान-सब्जी आदि को जब्त कर लिया। वहीं, जेसीबी के जरिए लालपुर चौक से डंगराटोली तक सड़क के दोनों ओर 30 से अधिक दुकानों के शेड तोड़ दिए गए। डिस्टिलरी पुल के एक ओर के मार्ग को घेरकर सब्जी बेचने वालों को भी हटाया ते हुए दोबारा पुल पर सब्जी नहीं बेचने की चेतावनी दी। उनके सामान भी जब्त कर लिए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं, सड़कों पर दुपहिया, चार पहिया वाहनों को खड़ा करने वालों पर जुर्माना लगाया। वहीं, लालपुर चौक से लेकर डंगराटोली तक जेसीबी से शेड हटाए गए। इस क्रम में अवैध संरचना को भी ध्वस्त किया गया।

हटाना जरूरी, क्योंकि ये बन रहे हादसे का कारण 1. डिस्टिलरी पुल के एक ओर के मार्ग को अवरुद्ध करके सब्जी बेचने वालों से हादसे का खतरा बढ़ रहा

2. पुल पर ही वाहन खड़ा करके लोग प्रत्येक दिन करते हैं खरीदारी, राहगीरों को चलने में होती है दिक्कत

3. कार चालकों द्वारा बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर देने से हर दिन लग रहा है जाम

4. सख्त कार्रवाई नहीं होने से हर दिन की जा रही मनमानी