प्रिंस के घर पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, वासेपुर में पांचवीं बार हुआ ऐक्शन
वासेपुर के भगोड़े कुख्यात प्रिंस खान के घर पर शनिवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाया। कुर्की-जब्ती के तहत उसके वासेपुर कमर मकदुमी रोड नीचे मुहल्ला लाला टोला स्थित घर पर यह पांचवीं बार कार्रवाई है। पुलिस ने उसके घर के सामने स्थित उसके भाई गोपी खान के ऑफिस पर भी बुलडोजर चलाया।
वासेपुर के भगोड़े कुख्यात प्रिंस खान के घर पर शनिवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाया। कुर्की-जब्ती के तहत उसके वासेपुर कमर मकदुमी रोड नीचे मुहल्ला लाला टोला स्थित घर पर यह पांचवीं बार कार्रवाई है। पुलिस ने उसके घर के सामने स्थित उसके भाई गोपी खान के ऑफिस पर भी बुलडोजर चलाया। धनबाद थाने में वर्ष 2023 और बैंक मोड़ थाना में 2022 में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट के आदेश पर कुर्की एक्शन लिया गया। बता दें कि इसी साल 17 फरवरी को पुलिस ने प्रिंस के घर की छत पर लगे शेड को उखाड़ा था। उससे पहले पुलिस उसके घर की खिड़की और दरवाजा उखाड़ चुकी है। घर का एक-एक सामान कुर्क कर चुकी है। एक दर्जन से अधिक मामलों में उसके घर पर पुलिस ने इश्तेहार भी चिपकाया था।
सांसद ढुलू महतो को दी धमकी
धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो को भी गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है। एक जुलाई 2026 को सांसद को व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में सांसद ढुलू ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। उन्होंने झारखंड के डीजीपी को भी एक जुलाई को ई-मेल से जानकारी दी।
धनबाद एसएसपी को भी फोन कर जानकारी दी थी। इस बात का खुलासा सांसद ढुलू महतो ने शनिवार को धनबाद परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बता दें कि शुक्रवार को निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी ने प्रिंस खान से धमकी मिलने की जानकारी दी थी। इसे लेकर उन्होंने शनिवार को निरसा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। इसमें प्रिंस खान के अलावा ढुलू महतो का नाम भी शामिल है।
अरूप से पहले धमकी मिली, सार्वजनिक नहीं किया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ढुलू महतो ने अरूप चटर्जी को प्रिंस खान की ओर से दी गई धमकी और अरूप चटर्जी की ओर से उनपर प्रिंस खान के साथ संबंध होने के आरोप पर कहा कि निरसा विधायक से पहले उन्हें धमकी मिली है। इसके पहले भी प्रिंस खान ने धमकी दी थी। धनबाद एसएसपी को हर बार मौखिक सूचना भी दी है। किसी अपराधी या गैंगस्टर को महत्व नहीं मिले, इसलिए उन्होंने मामले को सार्वजनिक नहीं किया। रही बात निरसा विधायक की ओर से लगाए गए आरोप की तो अरूप चटर्जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं। उनकी झारखंड में सरकार है। किसी भी एजेंसी से जांच करा लें। झारखंड सरकार को जांच कराने से किसी ने रोक रखा है क्या। प्रिंस खान से जिसका भी संबंध साबित हो, उसके साथ अपराधी की तरह सख्त कार्रवाई हो। सजा मिले। इधर, इस मामले में डीजीपी तदाशा मिश्रा से बातचीत की कोशिश की गई, पर संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ शुरू से उनका रवैया सख्त रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेंट कर ज्ञापन सौंपा हूं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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