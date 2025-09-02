जमशेदपुर में बुलडोजर एक्शन: 60 अवैध दुकानें ढहीं, HC के आदेश पर 4 घंटे का अभियान

इस मामले को हिन्दुस्तान ने 2 अगस्त के अंक के प्रमुखता से उठाया था। इसमें अतिक्रमण के कारण जाम से एंबुलेंस के फंसने से होने वाली परेशानी को दर्शाया गया था। हिन्दुस्तान की खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को स्वत: संज्ञान लिया था।

जमशेदपुर में डिमना चौक से एमजीएम अस्पताल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को जिला प्रशासन ने सोमवार को तोड़ दिया। करीब चार घंटे तक चले अभियान के दौरान 60 दुकानों के ढांचे को तीन जेसीबी और सशस्त्र पुलिस की मदद से तोड़ा गया। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ। जिन ढांचे को जेसीबी ने तोड़ा उनमें फल, सब्जी, नाश्ता, जूता-चप्पल, पंचर, जूस, चिकन, मछली, अंडा, चाय-पान के अलावा ठेले, खोमचे आदि की दुकानें शामिल हैं।

दरअसल मानगो अंचल कार्यालय की ओर से सभी दुकानदारों को सोमवार को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसकी वजह से सोमवार सुबह से ही दुकानदारों ने खुद ही दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। उन्होंने सामान पहले ही हटा लिए थे। जहां तक संभव हुआ अन्य सामान भी निकाल लिए। हालांकि बांस, फूस, प्लास्टिक की मदद से बनाये गये अस्थायी ढांचे को हटाना मुश्किल था, इसलिए उसे उन्होंने छोड़ दिया।

पहले से मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों ने घूम-घूमकर सभी दुकानदारों को जल्दी हटने के लिए कहा। इसके बाद 12 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। इससे पूर्व वज्र वाहन व एक जेसीबी पहुंच गया था। मानगो के सीओ सह इस अभियान के वरीय दंडाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कार्यालय से बाहर आकर अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी तो दुकानदार और तेजी से सामान हटाने लगे। अधिकांश दुकानें डिमना से अस्पताल की ओर बांयी ओर बने थे।

हालांकि इक्का-दुक्का दुकानें दायीं ओर भी थे, उसे भी हटा लिया गया। अपराह्न चार बजे अभियान समाप्त हो गया। इस मामले को हिन्दुस्तान ने 2 अगस्त के अंक के प्रमुखता से उठाया था। इसमें अतिक्रमण के कारण जाम से एंबुलेंस के फंसने से होने वाली परेशानी को दर्शाया गया था। हिन्दुस्तान की इस खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को स्वत: संज्ञान लिया था।

अतिक्रमण हटाने के दौरान दो दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों युवकों ने पुलिस से उलझकर लाठी चलानी शुरू कर दी। इसी बीच गोलमुरी मंडल अध्यक्ष वैधनाथ उपाध्याय उर्फ पप्पू मौके से गुजर रहे थे और उनके सिर पर लाठी से वार किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एक युवक को पकड़कर थाना ले जाया और वैधनाथ को इलाज के लिए एमजीएम पहुंचाया गया। एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि दोनों दुकानदार नशे में हंगामा कर रहे थे। वैधनाथ बेटे का इलाज कराकर लौट रहे थे, और युवकों द्वारा पुलिस पर हमला करने के दौरान उनकी चपेट में आ गए। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है। मामले को लेकर एमजीएम थाना में लिखित शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।