धनबाद में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, ढहा दिए गए 7 घर; क्या थी वजह
झारखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इस दौरान धनबाद में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिला परिषद ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुरुवार को कार्रवाई की। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या थी।
झारखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इस दौरान धनबाद में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिला परिषद ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुरुवार को कार्रवाई की। डीडीसी सन्नी राज के निर्देश पर भुईंफोड़ मंदिर के समीप जिला परिषद की भूमि पर बने सात कच्चे मकानों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और जिला परिषद के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
अवैध कब्जे की वजह से हो रही थी समस्या
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसके कारण जिला परिषद अपनी विकास योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही थी। अतिक्रमण हटाने के बाद अब इस जमीन का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। परिषद की योजना यहां दुकानों का निर्माण कराने की है, जिससे स्थानीय लोगों को व्यवसाय का अवसर मिलेगा और जिला परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
चेतावनी भी दी गई
अभियान के दौरान जिला अभियंता संजय कुमार दास, प्रधान सहायक सपन मंडल सहित जिला परिषद के कई अधिकारी और कर्मी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी और खातियानी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी जिला परिषद की भूमि पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
कोयले का अवैध परिवहन रोकने के लिए होगी ई-वे बिल की जांच
धनबाद में कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए जिस जीरो कोल लिकेज प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें ई-वे बिल अहम है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले का ही इस्तेमाल करें और अवैध कोयले के परिवहन को रोका जाए। इसके लिए मोर्चे पर जीएसटी अधिकारियों को लगाया जाए। इसलिए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे सभी कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ई-वे बिल से 50 कोल मीटर से ज्यादा यानी कोयले के अंतरप्रांतीय अवैध परिवहन पर रोक लगेगा।
क्या है ई-वे बिल
ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया गया एक ऑनलाइन दस्तावेज़ है। यह 50 हजार या उससे अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य टैक्स की चोरी को रोकना और टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। ई-वे बिल को संबंधित पोर्टल का इस्तेमाल कर आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस बिल में माल का विवरण, परिवहन विवरण, और आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और परिवहनकर्ता के जीएसटीआईएन सहित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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