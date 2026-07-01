धनबाद में गरजा बुलडोजर! BCCL ने ढहा दिए 16 घर; क्या थी वजह
झारखंड में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टंडाबाड़ी में भू-धंसान प्रभावित इलाके को खाली कराने की दिशा में मंगलवार को बीसीसीएल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। बाकी बचे आवासों को भी ध्वस्त किया जाएगा।
झारखंड में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान धनबाद के सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टंडाबाड़ी में भू-धंसान प्रभावित इलाके को खाली कराने की दिशा में मंगलवार को बीसीसीएल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अवैध आवासों की बनाई गई सूची में से 16 अवैध आवासों को ध्वस्त कर दिया। बाकी बचे आवासों को भी ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
सोनारडीह ओपी पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दोपहर करीब 12 बजे बीसीसीएल प्रबंधन ने माइक से घोषणा कर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी और निर्धारित समय दिया। इसके बाद गृहस्वामियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से एक-एक कर सभी अवैध आवासों को हटाया गया। प्रबंधन का कहना है कि यह क्षेत्र भू-धंसान की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी संभावित हादसे से लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। हटाए गए मकानों के मालिकों में रामप्यारी देवी, चंदेश्वर भुइयां, राजेश्वर रविदास, चंदू उरांव, भूतू भुइयां, विजय दास, मिथिलेश दास, गीता देवी, सूरज हरि, मंजूर अंसारी सहित कुल 21 परिवार शामिल हैं।
भू-धंसान के बाद जमीन में समा गया था घर
बता दें कि 31 मार्च को टंडाबाड़ी में हुई भीषण भू-धंसान की घटना में एक मकान जमीन में समा गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद से बीसीसीएल द्वारा पूरे इलाके का सर्वे कराया गया था, जिसमें कई मकानों को असुरक्षित और अवैध कब्जे की श्रेणी में चिन्हित किया गया।
भारी फोर्स तैनात थी
इस बीच यहां लगातार भू-धंसान की घटना घटती रही। अभियान के दौरान एबीजी कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक आलोक कुमार राय, कोलियरी प्रबंधन के अभिषेक तिवारी, धौड़ा सुपरवाइजर ओमप्रकाश दास, सीआईएसएफ के पोस्ट कमांडर एसके सिंह, सोनारडीह ओपी पुलिस, सीआईएसएफ के जवान तथा बीसीसीएल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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