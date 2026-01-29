Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़bulldozer action before 9 march high court order to jnac on 24 building
जमशेदपुर के JNAC में 24 बिल्डिंग पर गरजेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने दे दी आखिरी तारीख

जमशेदपुर के JNAC में 24 बिल्डिंग पर गरजेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने दे दी आखिरी तारीख

संक्षेप:

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण मामले में कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया है।

Jan 29, 2026 08:29 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमशेदपुर में अवैध निर्माण मामले में कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी की याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई। अब कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए आखिरी तारीख दे दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण करने वाला कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। किसी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने नियमानुसार निर्माण किया है। अवैध निर्माण को बचाने का अधिकार क्यों चाहिए। इसके चलते किसी को पानी और किसी को सूर्य की रोशनी नहीं मिली रही है। ईमानदारी से जीने वाले और कानून का पालन करने वाले लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने राहत नहीं दे सकता है। अदालत ने जेएनएसी से कहा कि नौ मार्च तक जेएनएसी 24 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर शपथ पत्र दाखिल करें। अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।

इस मामले को लेकर राकेश कुमार झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएनएसी के क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण एक माह में ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जेएनएसी को हरसंभव सहयोग प्रदान करे। कोर्ट ने नगर विकास सचिव, उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को जेएनएसी को सहयोग देने में किसी भी प्रकार की कमी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है।

जेएनएससी की अवैध निर्माण में सांठगांठ

अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व का आदेश हाईकोर्ट की बनाई अधिवक्ताओं की कमेटी, प्रार्थी और प्रतिवादियों के पक्ष सुनने के बाद ही दिया गया है। वकीलों की कमेटी ने कहा कि शहर में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि ऐसा करने में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की सांठगांठ रही है।

हाईकोर्ट ने जांच के लिए समिति गठित की थी

जांच के लिए हाईकोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं की एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निजी प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्माण कानून के अनुरूप नहीं हैं। समिति ने यह भी पाया कि भवन उपनियमों का पालन न होना और संबंधित अधिकारियों की प्रभावी निगरानी नहीं होना ही इस स्थिति के मुख्य कारण हैं, जिसके चलते ईमानदार और कानून का पालन करने वाले नागरिक पीड़ित हो रहे हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।