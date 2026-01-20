Hindustan Hindi News
जमशेदपुर में 24 घरों पर गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 72 फ्लोर; प्रशासन ने बताई वजह

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। क्षेत्र के कुल 24 भवनों में नक्शा उल्लंघन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे दो दिन के भीतर जिला प्रशासन को सौंपे जाने की संभावना है।

Jan 20, 2026 08:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। क्षेत्र के कुल 24 भवनों में नक्शा उल्लंघन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे दो दिन के भीतर जिला प्रशासन को सौंपे जाने की संभावना है। जेएनएसी की टीम एटीएम के नेतृत्व में स्थल निरीक्षण कर अवैध हिस्सों को चिह्नित कर रही है, ताकि सटीक और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

बीते शुक्रवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेएनएसी को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत गुरुवार या शुक्रवार तक रिपोर्ट जमा होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई है। अदालत ने एक माह के भीतर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

तोड़े जा सकते हैं 24 घरों के 72 अवैध फ्लोर

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने की थी। जेएनएसी सूत्रों के अनुसार 24 भवनों में लगभग 72 अवैध फ्लोर तोड़े जा सकते हैं। लीज क्षेत्र में केवल 2 प्लस जी तक निर्माण की अनुमति है, जबकि कई भवनों में पांच से छह मंजिल तक निर्माण किया गया है।

हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई पर नगर विकास सचिव, उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। अधिवक्ताओं की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्माण को अवैध बताते हुए भवन उपनियमों के उल्लंघन और अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। जेएनएसी के उप नगर आयुक्त को 25 फरवरी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

