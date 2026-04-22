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रांची में मंदिर के सामने हत्या! पूजा कर निकले बिल्डर को मार दी गोली

Apr 22, 2026 06:37 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर निकल रहे थे।

रांची में मंदिर के सामने हत्या! पूजा कर निकले बिल्डर को मार दी गोली

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर निकल रहे थे। इधर, गोली मार कर भाग रहे अपराधी विजय टेटे को पुलिस ने ओरमांझी इलाके से दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। विजय के पास से एक पिस्टल मिली है। फिलहाल पूछताछ हो रही है।

मूलरूप से पटना अथमलगोला के रहने वाले भार्गव वर्तमान में पिस्का मोड़ ओझा मार्केट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। वह रांची में एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ थे। बताया जा रहा है भार्गव ने सुबह आठ बजे मनोकामना मंदिर पूजा की। इसके बाद प्रसाद लेकर जैसे ही मुड़े एक नकाबपोश अपराधी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। शोर होने पर आसपास के लोगों ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, पर वह हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकला।

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ग्रीन कोरिडोर बनाकर ले जाया गया अस्पताल

घटना की जानकारी पाकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे। बाद में कोतवाली एएसपी गौरव भार्गव भी पहुंचे। घायल भार्गव को पास के ही सिटी अस्पताल ले जाया गया। फिर गंभीर हालत देख ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पारस अस्पताल ले जाया गया। जहां मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है

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रातू की जमीन को लेकर विजय से हुआ था विवाद

मौत से पहले भार्गव सिंह ने बयान दिया कि रातू के हुरहुरी इलाके में उनकी एक जमीन है। इसी जमीन को लेकर विजय टेटे से विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह अपराधी ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसके दाएं तरफ सीने में लगी है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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