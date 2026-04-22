रांची में मंदिर के सामने हत्या! पूजा कर निकले बिल्डर को मार दी गोली
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर निकल रहे थे।
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के पंडरा ओटीसी मैदान के समीप मनोकामना मंदिर के पास मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को तब अंजाम दिया गया जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर निकल रहे थे। इधर, गोली मार कर भाग रहे अपराधी विजय टेटे को पुलिस ने ओरमांझी इलाके से दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। विजय के पास से एक पिस्टल मिली है। फिलहाल पूछताछ हो रही है।
मूलरूप से पटना अथमलगोला के रहने वाले भार्गव वर्तमान में पिस्का मोड़ ओझा मार्केट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। वह रांची में एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ थे। बताया जा रहा है भार्गव ने सुबह आठ बजे मनोकामना मंदिर पूजा की। इसके बाद प्रसाद लेकर जैसे ही मुड़े एक नकाबपोश अपराधी ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। शोर होने पर आसपास के लोगों ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, पर वह हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकला।
ग्रीन कोरिडोर बनाकर ले जाया गया अस्पताल
घटना की जानकारी पाकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे। बाद में कोतवाली एएसपी गौरव भार्गव भी पहुंचे। घायल भार्गव को पास के ही सिटी अस्पताल ले जाया गया। फिर गंभीर हालत देख ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पारस अस्पताल ले जाया गया। जहां मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है
रातू की जमीन को लेकर विजय से हुआ था विवाद
मौत से पहले भार्गव सिंह ने बयान दिया कि रातू के हुरहुरी इलाके में उनकी एक जमीन है। इसी जमीन को लेकर विजय टेटे से विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह अपराधी ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसके दाएं तरफ सीने में लगी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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