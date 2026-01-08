पत्नी से था संबंध, इसलिए साले ने जीजा को मार डाला; रांची से गिरफ्तार

रांची के अरगोड़ा में 11 महीने पहले एक शव मिला था। अरगोड़ा पुलिस ने अशोक नगर के पीछे रेलवे लाइन किनारे में 11 महीने पहले एक अज्ञात युवक की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की टीम ने न सिर्फ मृतक की शिनाख्त की, बल्कि हत्या के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान गुमला के संजय उरांव के रूप में की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का साला विनोद उरांव, उसकी पत्नी राजमुनी देवी, अमरदीप खलखो और अनूप उरांव शामिल हैं। मामले में फरवरी 2025 को अरगोड़ा थाने में अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृतक संजय उरांव का अपने साले की पत्नी के साथ कथित संबंध को लेकर सुसराल पक्ष के लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते मृतक के साले बिनोद उरांव ने अपनी पत्नी राजमुनी देवी की सहमति से हत्या की साजिश रची। बिनोद उरांव ने अपने दो अन्य सहयोगी अमरदीप खालखो और अनुप उरांव की मदद से चाकू मारकर संजय उरांव की निर्मम हत्या कर दी।