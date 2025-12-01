Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Brace for another spell of chilly weather condition in Jharkhand from Dec 3
झारखंड में फिर शुरू होगा शीतलहर का दौर, IMD ने बताई तारीख; तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना

झारखंड में फिर शुरू होगा शीतलहर का दौर, IMD ने बताई तारीख; तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना

संक्षेप:

झारखंड में शीतलहर जैसी स्थिति का एक और दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम तापमान मौजूदा तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। सोमवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Mon, 1 Dec 2025 04:17 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में 3 दिसंबर से शीतलहर जैसी स्थिति का एक और दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि न्यूनतम तापमान मौजूदा तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। सोमवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम अधिकारी ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी हवा और चक्रवाती सिस्टम 'दितवाह' के प्रभाव से बादल छाए रहने के कारण झारखंड में पिछले कुछ दिनों से ठंड से आंशिक राहत मिल रही थी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

सोमवार को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सबसे अधिक 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

झारखंड की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। अगले 48 घंटों के दौरान रांची के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर में यह 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी हवा और चक्रवात 'दितवाह' के प्रभाव सहित विभिन्न कारणों से झारखंड में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद उत्तर-पश्चिमी हवा के प्रवाह से राज्य में पारे में गिरावट आएगी।

उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिमी भाग में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आएगी और राज्य के बाकी हिस्सों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद झारखंड में अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।