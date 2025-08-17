boy strangulated to death by girlfriend family body dumped on railway tracks in jharkhand बर्दाश्त नहीं कर सका बेटी से रिश्ता, प्रेमी का गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका; 2 टुकड़ों में बंटी लाश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़boy strangulated to death by girlfriend family body dumped on railway tracks in jharkhand

बर्दाश्त नहीं कर सका बेटी से रिश्ता, प्रेमी का गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका; 2 टुकड़ों में बंटी लाश

झारखंड में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी को गला घोंटकर मार डाला। उसके बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन गुजरने से लाश दो टुकड़ों में बंट गई। पुलिस जांच में जब हत्या की बात सामने आई तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, मेदिनीनगरSun, 17 Aug 2025 05:09 PM
share Share
Follow Us on
बर्दाश्त नहीं कर सका बेटी से रिश्ता, प्रेमी का गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका; 2 टुकड़ों में बंटी लाश

झारखंड में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी को गला घोंटकर मार डाला। उसके बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन गुजरने से लाश दो टुकड़ों में बंट गई। पुलिस जांच में जब हत्या की बात सामने आई तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

झारखंड के पलामू जिले में 22 साल के एक लड़के की उसकी प्रेमिका के परिवार ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि लड़के की हत्या करने के बाद इसे एक दुर्घटना दिखाने के लिए उन्होंने उसके शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। इस दौरान एक ट्रेन के गुजरने से शव के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रेमिका के परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू का क्षत-विक्षत शव शनिवार तड़के मेदिनीनगर के जोगियाही में रेलवे ट्रैक के पास मिला। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इसे एक दुर्घटना का मामला माना गया था। लेकिन मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर शुरू की गई जांच में यह हत्या का मामला पाया गया।

उन्होंने बताया कि अमरेंद्र पिछले 5 साल से लड़की के साथ रिश्ते में था। 2022 में लड़की की किसी और से शादी होने के बाद भी दोनों के बीच रिश्ता जारी रहा। उन्होंने बताया कि लड़की का परिवार शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने लड़की की शादी किसी और से करवा दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त की रात को अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। तभी प्रेमिका के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने घर में घसीटकर ले गए। वहां उन्होंने रस्सी से उसका गला घोंट दिया।

इसके बाद उन्होंने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपराध में इस्तेमाल की गई रस्सी, एक गमछा, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।