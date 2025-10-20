Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़boy slit throat and shot dead in palamu jharkhand
पहले गला काटा, फिर गोली मार कर हत्या कर दी; पलामू में खौफनाक मर्डर

संक्षेप: पलामू से शाहपुर नई मोहल्ले के लालगंज में रविवार को एक युवक की गला काटने के बाद गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक 26 वर्षीय हसन अली चैनपुर मोहल्ले के हॉस्पिटल चौक निवासी इबरार मिस्त्री का पुत्र था। मृतक के भाई मुबारक अली ने बताया कि हसन रविवार को सुबह में घर से चैनपुर अस्पताल चौक गया था।

Mon, 20 Oct 2025 07:45 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
पलामू से सटे मेदिनीनगर के शाहपुर नई मोहल्ले के लालगंज में रविवार को एक युवक की गला काटने के बाद गोली मार कर हत्या कर दी गई। मृतक 26 वर्षीय हसन अली चैनपुर मोहल्ले के हॉस्पिटल चौक निवासी इबरार मिस्त्री का पुत्र था। मृतक के भाई मुबारक अली ने बताया कि हसन रविवार को सुबह में घर से चैनपुर अस्पताल चौक गया था। वहां से विनय अग्रवाल नामक युवक के साथ शाहपुर गया। शाहपुर में करीब चार-पांच युवकों ने हसन व विनय के साथ मारपीट की। फिर विनय से उसका मोबाइल छीनकर भगा दिया। इसके बाद आरोपी युवक शाहपुर नई मुहल्ला के लालगंज ढोढा किनारे हसन को ले गए, वहां सुबह 10 बजे पहले चाकू से गला काटा फिर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई है। मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि मृतक के परिजनों ने प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया है। आवेदन आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हसन अली पूर्व के हत्याकांड में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह महाराष्ट्र में पेंट व वालपुट्टी मिस्त्री का काम करता था। मोहर्रम में घर आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। समाचार लिखे जाने तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई थी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
