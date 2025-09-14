8 साल की उम्र में हो गया था लापता, 22 साल बाद घर लौटा बेटा; घरवाले खुश थे लेकिन...

धनबाद में 22 साल पहले घर से बिछड़ा एक बच्चा, युवावस्था में अपने परिवार से मिला है। किसी के भी दिल को छू लेने वाली करुणा और खुशी का ऐसा संगम शनिवार को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी वार्ड में हुआ है।

यह घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 22 साल पहले घर से बिछड़ा एक बच्चा, युवावस्था में अपने परिवार से मिला है। किसी के भी दिल को छू लेने वाली करुणा और खुशी का ऐसा संगम शनिवार को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी वार्ड में हुआ है। परिवार बेटे मिलकर खुश था, लेकिन उसे बताया गया कि जन्म देने वाली मां अब इस दुनिया में नहीं है।

बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित पकड़ा गांव निवासी हरिशंकर प्रसाद सिंह का बेटा सोनू कुमार उर्फ मनोज कप्तान अप्रैल 2004 में बिहार के ही रक्सौल से गायब हो गया था। महज आठ-नौ साल का सोनू अपनी बुआ निर्मला देवी के घर रक्सौल में रहता था। बुआ किसी रिश्तेदार के घर गई थीं। लौटीं तो सोनू गायब था। उसके लापता होने की खबर रक्सौल से भागलपुर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने गांव-गांव, शहर-शहर और यहां तक कि नेपाल तक सोनू को ढूंढ़ा, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की शाम इस परिवार की किस्मत ने अचानक करवट ली। हरिशंकर को एक तस्वीर दिखाई गई। बताया गया कि यह उनका खोया बेटा सोनू है और धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। हरिशंकर सन्न रह गए। पूरा परिवार उम्मीद और घबराहट के साथ अगले दिन धनबाद पहुंचा। सोनू को पहचाना। बेटे को देखते ही पिता की भावनाओं का बांध टूट गया। हरिशंकर रो पड़े और सोनू को सीने से लगा लिया।

अस्पताल कर्मी दीपक सिंहकी पहल से मिला परिवार सोनू का उसके परिवार से मिलन की कड़ी अस्पताल कर्मी दीपक सिंह रहा। दीपक ने बताया कि गुरुवार की सुबह एक मरीज उसके सामने से घसीटता हुआ जा रहा था। रोक कर उससे पूछताछ की। उसने अपना नाम सोनू बताया। काफी याद कर बताया कि वह भागलपुर के नवगछिया का है। भूमिहार ब्राह्मण परिवार का है। गांव का नाम नहीं बता पाया। दीपक ने उसकी तस्वीर साथ सारी जानकारी भागलपुर में अपने रिश्तेदार को भेजी। सोशल मीडिया की मदद से दीपक के रिश्तेदार ने नवगछिया के कुछ भूमिहार ब्राह्मण परिवार तक जानकारी पहुंचा दी। रात में दीपक के पास सोनू के घरवालों का कॉल आया और जानकारी ली। दूसरे दिन शाम को सभी अस्पताल पहुंच गए।