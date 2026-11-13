रांची की जेल में लड़के से गैंगरेप, 3 बार बनाया हवस का शिकार; 18 पर केस
रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में 20 साल के एक विचाराधीन कैदी के साथ तीन बार सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का गंभीर आरोप लगा है।
रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में 20 साल के एक विचाराधीन कैदी के साथ तीन बार सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। रातू इलाके में रहने वाले पीड़ित के पिता की लिखित शिकायत पर गुरुवार को खेलगांव थाने में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और मेडिकल ऑफिसर समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें एक दर्जन से अधिक बंदी भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बेहोश कर गैंगरेप
शिकायत के अनुसार, शिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसर पर युवक को महिला के कपड़े पहनाए गए और नशीला पेय पिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। आरोप है कि पीड़ित ने पहले कैदी वार्ड प्रभारी से लिखित शिकायत की, लेकिन प्रभारी ने अपशब्द कहकर आवेदन फाड़ दिया। इसके बाद जेल अस्पताल जाने पर मेडिकल ऑफिसर ने भी अपशब्द कहे। इस संबंध में जेल अधीक्षक चंद्रशेखर ने कहा कि कारागार के एक वार्ड में 50 से अधिक बंदी रहते हैं, ऐसे में किसी के साथ ऐसी हरकत की संभावना नहीं है। यदि घटना हुई थी, तो तत्काल सूचना देने के बजाय पांच माह बाद केस क्यों कराया गया।
और बिना इलाज किए उसे वापस वार्ड में भेज दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 12 जून को अदालत से बरी होने के बाद रिहाई के समय उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। घटना के बाद से युवक सदमे में है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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