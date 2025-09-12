Boy dies by suicide over refusal by mother to buy him smartphone in dumka स्मार्टफोन दिलाने से किया मना तो दे दी जान, दुमका में मां के इनकार के बाद सुसाइड, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Boy dies by suicide over refusal by mother to buy him smartphone in dumka

स्मार्टफोन दिलाने से किया मना तो दे दी जान, दुमका में मां के इनकार के बाद सुसाइड

झारखंड के दुमका जिले में मां ने बेटे को स्मार्टफोन खरीदने से मना किया तो बेटे ने जान दे दी। 12 साल के एक लड़के ने गुरुवार को अपने घर पर सुसाइड कर लिया। यह घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथाकेशो गांव में घटी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाFri, 12 Sep 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
स्मार्टफोन दिलाने से किया मना तो दे दी जान, दुमका में मां के इनकार के बाद सुसाइड

झारखंड के दुमका जिले में मां ने स्मार्टफोन खरीदने से मना किया तो बेटे ने जान दे दी। 12 साल के एक लड़के ने गुरुवार को अपने घर पर सुसाइड कर लिया। यह घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथाकेशो गांव में घटी। सरैयाहाट थाने के प्रभारी राजेंद्र यादव ने कहा कि लड़का अपनी मां बद्रिका देवी (40) से अक्सर स्मार्टफोन दिलवाने की मांग को लेकर झगड़ा करता था लेकिन मां ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए स्मार्टफोन खरीदने से इनकार कर दिया था।

इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह लड़का स्कूल से लौटा और इसी मुद्दे पर उसकी अपनी मां से फिर बहस हुई। दोपहर में मां पास के एक खेत से लौटीं तो उन्होंने अपने बेटे को अपने कच्चे घर की छत से कपड़े के सहारे फंदे पर लटका पाया। लड़के के पिता बेंगलुरु में संविदा मजदूर के रूप में काम करते हैं।