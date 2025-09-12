स्मार्टफोन दिलाने से किया मना तो दे दी जान, दुमका में मां के इनकार के बाद सुसाइड

झारखंड के दुमका जिले में मां ने स्मार्टफोन खरीदने से मना किया तो बेटे ने जान दे दी। 12 साल के एक लड़के ने गुरुवार को अपने घर पर सुसाइड कर लिया। यह घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथाकेशो गांव में घटी। सरैयाहाट थाने के प्रभारी राजेंद्र यादव ने कहा कि लड़का अपनी मां बद्रिका देवी (40) से अक्सर स्मार्टफोन दिलवाने की मांग को लेकर झगड़ा करता था लेकिन मां ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए स्मार्टफोन खरीदने से इनकार कर दिया था।