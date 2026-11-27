इनामी नक्सलियों की लिस्ट हुई अपडेट, 2 का नाम हटाया गया, प्रशासन ने क्या बताई वजह
झारखंड पुलिस की इनामी उग्रवादियों की सूची से सचिन और उसकी पत्नी मीता का नाम हटा दिया गया है। दोनों के पश्चिम बंगाल में आत्मसमर्पण करने की तैयारी की खबरों के बीच पुलिस की 23 नवंबर को अपडेट की गई नई सूची में यह बदलाव किया गया है।
झारखंड पुलिस की इनामी उग्रवादियों की सूची से सचिन और उसकी पत्नी मीता का नाम हटा दिया गया है। दोनों के पश्चिम बंगाल में आत्मसमर्पण करने की तैयारी की खबरों के बीच पुलिस की 23 नवंबर को अपडेट की गई नई सूची में यह बदलाव किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद झारखंड पुलिस की इनामी सूची में दोनों को फरार बताया जा रहा था। इस संबंध में हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अब नई सूची में दोनों के नाम नहीं हैं। इसके साथ ही झारखंड पुलिस की सूची में इनामी नक्सलियों की संख्या घटकर आठ रह गई है। इनामी नक्सली दंपती राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन और उसकी पत्नी मीता उर्फ नयनतारा ने सितंबर 2026 में पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था।
कौन सबसे बड़ा इनामी
नई सूची में शामिल आठ नक्सलियों में तीन भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े हैं। इनके अलावा टीपीसी, टीएसपीसी और पीएलएफआई के उग्रवादी भी शामिल हैं। सूची में सबसे अधिक 15 लाख रुपये का इनाम नितेश यादव उर्फ इरफान उर्फ नन्दू उर्फ किरानी पर घोषित है। वह बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के तरवाडीह का रहने वाला बताया गया है। उस पर भाकपा माओवादी संगठन के आरसीएम के रूप में सक्रिय होने का उल्लेख है।
तीन संगठनों के उग्रवादी सूची में
नई सूची के अनुसार आठ उग्रवादियों में तीन भाकपा माओवादी, दो टीपीसी/टीएसपीसी और तीन पीएलएफआई से जुड़े बताए गए हैं। पुलिस की ओर से जारी सूची में इनके संगठन, पद और इनाम की राशि का उल्लेख किया गया है। सचिन और मीता के नाम हटने के बाद अब शेष आठ उग्रवादी पुलिस की इनामी सूची में रह गए हैं।
10 से एक लाख तक के इनामी शामिल
सूची में आरिफ जी उर्फ शशिकांत उर्फ सुदेश जी उर्फ सुरेश जी और मनोहर गंझू उर्फ सोहन गंझू उर्फ दिनेश गंझू पर 10-10 लाख रुपये का इनाम है। आरिफ टीपीसी के जोनल कमेटी मेंबर (जेडसीएम) बताया गया है, जबकि मनोहर भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा है। पंकज कोरवा और राजू भुइयां पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। पंकज भाकपा माओवादी संगठन के एसजेडएम और राजू एसजेडसी के रूप में सूचीबद्ध है। इसके अलावा पीएलएफआई के बलराम लोहरा उर्फ जटु उर्फ मजनू पर दो लाख रुपये का इनाम है।सामुएल बुढ़ उर्फ सामु पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। टीएसपीसी के सुदेश गंझू उर्फ गुरुदेव पर भी एक लाख रुपये का इनाम है।
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