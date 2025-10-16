Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Bought 7 years ago for Rs 52 lakh, now C-arm machine is being bought for Rs 22 lakh

झारखंड में गजब है! 7 साल पहले 52 लाख में खरीदी, अब 22 लाख में खरीदी जा रही मशीन

संक्षेप: अब यह मशीन पिछली मशीन की तुलना में लगभग 30 लाख कम कीमत पर मात्र 22 लाख रुपए में खरीदी जा रही है। इस भारी अंतर ने अस्पताल की पिछली खरीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Thu, 16 Oct 2025 08:40 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on
झारखंड में गजब है! 7 साल पहले 52 लाख में खरीदी, अब 22 लाख में खरीदी जा रही मशीन

धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सी-आर्म मशीन की खरीद को लेकर हलचल मची है। सात साल पहले यह मशीन 52 लाख में खरीदी गई। अब यह मशीन पिछली मशीन की तुलना में लगभग 30 लाख कम कीमत पर मात्र 22 लाख रुपए में खरीदी जा रही है। इस भारी अंतर ने अस्पताल की पिछली खरीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि पुरानी मशीन सात साल पहले एक साल की वारंटी के साथ खरीदी गई। पिछले दिनों वह मशीन खराब हो गई थी। मरम्मत नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन ने जैम पोर्टल से नई मशीन खरीदी। नई मशीन पिछली मशीन की तुलना में आधे से भी कम कीमत पर तीन साल की वारंटी में आ रही है। यह मामला डॉक्टर और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नई मशीन को लेकर अधिकारियों का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन ने सबसे लेटेस्ट सी-आर्म मशीन की खरीदारी की है।

पुरानी मशीन की खरीद में कमीशन की आशंका

नई मशीन का रेट पता चलने के बाद पिछली सी-आर्म मशीन की खरीद में कमीशन की आशंका जताई जा रही है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक चिकित्सक ने बताया कि वर्षों से यहां दो-तीन लोग ही मशीन और उपकरण की आपूर्ति कर रहे थे। वे अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से टेंडर में मनमाना रेट डालकर ऊंचे दाम पर मशीन की आपूर्ति करते थे। पिछले दस साल के मशीन की आपूर्ति और उसके रेट की जांच होने पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। नई सी-आर्म मशीन का रेट खुलने के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:झारखंड क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर 1 करोड़ ठगे, बाप-बेटे को ऐसे लगाया चूना
ये भी पढ़ें:घाटशिला विधानसभा उपचुनाव: INDIA और NDA ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान
ये भी पढ़ें:गजब है! न मैदान, न स्पोर्ट टीचर; स्कूलों में बांट दिया करोड़ों का खेल का सामान

सिंडिकेट को लगा बड़ा झटका

सी-आर्म मशीन की खरीदारी से मेडिकल कॉलेज में वर्षों से जमे ठेकेदारों के सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है। यहां मशीन व उपकरण की आपूर्ति पर कुछ एजेंसियों का कब्जा था। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से मनमानी चलती थी। मनमानी का आलम यह रहा कि पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन के कई टेंडर को पूरा नहीं होने दिया गया, जिसमें एक्स-रे फिल्म से लेकर सी-आर्म मशीन तक शामिल थी। इसके बाद प्रबंधन ने जैम पोर्टल से सी-आर्म मशीन की खरीदारी कर सिंडिकेट को बड़ा झटका दिया है।

इंप्लांट और दवाओं के टेंडर पर विवाद

इंप्लांट और दवा की खरीद के टेंडर को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। टेंडर में सिंडिकेट की नहीं चल रही है। नए प्लेयर मैदान में आए और काफी हद तक मैदान मार भी लिया। टेंडर का प्राइस बिड खुलने के बाद कई पुराने आपूर्तिकर्ता टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बाकी लोगों का कहना है कि आपत्ति प्री बिड मीटिंग में उठनी चाहिए थी। प्राइवेट बिड खुलने के बाद सभी का प्राइस ओपन हो गया। ऐसे में टेंडर कैंसिल करना नियम विरुद्ध होगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।