Bokaro Nagar Nigam Result 2026 Live: 63% मतदान के बाद आज फैसला, मेयर की कुर्सी पर किसका कब्जा?
झारखंड में 23 फरवरी को 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था और आज 27 फरवरी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोकारो नगर निगम सहित अन्य जगहों पर मतगणना हो रही है।
झारखंड में 23 फरवरी को 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था और आज 27 फरवरी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोकारो नगर निगम सहित अन्य जगहों पर मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई है और करीब दो घंटे बाद रुझान आने की उम्मीद है। राज्य में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वार्ड पार्षदों के लिए सफेद और महापौर पद के लिए गुलाबी मतपत्रों का उपयोग किया गया।
इसी कड़ी में बोकारो नगर निगम भी अहम मुकाबले वाला निकाय माना जा रहा है। औद्योगिक शहर बोकारो स्टील सिटी की पहचान के साथ यह निगम नगर परिषद से अपग्रेड होकर बना। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योगों की मौजूदगी के कारण यहां शहरी ढांचे का विस्तार तेजी से हुआ है, जिससे निगम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं।
इस चुनाव में यहां मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और औद्योगिक टाउनशिप से बाहर की बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रमुख मुद्दे रहे। अब नजर इस बात पर है कि मतदाताओं का फैसला किसके पक्ष में जाता है।
8.30 AM- बोकारो नगर निगम में मतगणना शुरू
बोकारो नगर निगम चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 बजे तक पहले रुझान आने की संभावना जताई जा रही है।
8.00 AM- 8 बजे से शुरू होनी है मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “ सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।” प्रसाद ने कहा, "धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है।
7:54 AM- नगर निकायों को आज मिलेगी सरकार
झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
