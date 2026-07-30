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Bokaro News: बेरमो-फुसरो में रोजगार मेला लगाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बेरमो के सुभाष नगर निवासी समाजसेवी छोटू कुमार रवानी ने बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्थानीय DC से रोजगार मेला आयोजित करने की मांग की है ताकि युवा और युवतियों को रोजगार मिल सके। महंगाई के कारण कई युवा भुखमरी के कगार पर हैं।

Bokaro News: बेरमो-फुसरो में रोजगार मेला लगाने की मांग

Bokaro News: बेरमो। फुसरो के सुभाष नगर निवासी समाजसेवी छोटू कुमार रवानी ने कहा कि बेरमो फुसरो क्षेत्र में युवा युवतियां बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में रोजगार का साधन नहीं रहने से भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में डीसी अजय नाथ नाथ झा से आग्रह होगा कि अविलंब बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेला लगवाया जाय ताकि अलग-अलग कंपनी रोजगार मेला लगाकर रोजगार दे सके। जनप्रतिनिधियों से भी बेरोजगारी दूर करने का आग्रह है।

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