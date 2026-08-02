Bokaro News: ईमामुल हई खान लॉ कॉलेज में नशा मुक्त भारत का आयोजन
Bokaro News: बोकारो में अल-हबीब शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और ईमामुल हई खान विधि कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर जागरुकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। अल-हबीब शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज व ईमामुल हई खान विधि कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अभियान का उदेश्य युवाओं और समाज को नशे की बुरी लत से दूर रखते हुए स्वस्थ और जागरुक जीवन की ओर प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता निबंध लेखन, प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण अमन कुमार सिंह के द्वारा कराया गया। इन गतिविधियों में नशामुक्ति का संदेश दिया गया। कॉलेज के अध्यक्ष डॉ आर ए खान ने कहा कि सभी लोग स्वयं को नशा मुक्त करें व अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नशामुक्त समाज की स्थापना में योगदान दे।
कॉलेज के सचिव डॉ शादाब रईस खान, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ कयाम जेहरा व प्रचार्य डॉ ए आर प्रधान व बीएड, डीएलएड व विधि के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक व शिक्षकेत्त्रर कर्मचारी उपस्थित थे। संचालन सुचित्रा रानी हलधर किया।
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