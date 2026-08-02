Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: ईमामुल हई खान लॉ कॉलेज में नशा मुक्त भारत का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: बोकारो में अल-हबीब शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और ईमामुल हई खान विधि कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर जागरुकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

Bokaro News: ईमामुल हई खान लॉ कॉलेज में नशा मुक्त भारत का आयोजन

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। अल-हबीब शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज व ईमामुल हई खान विधि कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अभियान का उदेश्य युवाओं और समाज को नशे की बुरी लत से दूर रखते हुए स्वस्थ और जागरुक जीवन की ओर प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता निबंध लेखन, प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण अमन कुमार सिंह के द्वारा कराया गया। इन गतिविधियों में नशामुक्ति का संदेश दिया गया। कॉलेज के अध्यक्ष डॉ आर ए खान ने कहा कि सभी लोग स्वयं को नशा मुक्त करें व अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नशामुक्त समाज की स्थापना में योगदान दे।

ये भी पढ़ें:.मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ जीवन का दिया संदेश

कॉलेज के सचिव डॉ शादाब रईस खान, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ कयाम जेहरा व प्रचार्य डॉ ए आर प्रधान व बीएड, डीएलएड व विधि के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक व शिक्षकेत्त्रर कर्मचारी उपस्थित थे। संचालन सुचित्रा रानी हलधर किया।

ये भी पढ़ें:कॉलेज में नशा मुक्ति की दिलायी गई शपथ, युवाओं को किया जागरूक
ये भी पढ़ें:Purnia News: ‘नशा केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है’
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।