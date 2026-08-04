Bokaro News: खैराचातर में ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर, युवती घायल, केजवाल में फंसी बाइक

Bokaro News: कसमार प्रखंड के खैराचातर मुख्य चौक पर सोमवार शाम ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक युवती घायल हो गई, जबकि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घायल युवती की पहचान करमा भंडारडीह निवासी शोभा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शोभा कुमारी अपने भाई प्रेमजीत कुमार किस्कू के साथ स्प्लेंडर बाइक से जा रही थीं। इसी दौरान खेती कार्य में प्रयुक्त केजवाल लगे एक ट्रैक्टर का चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। सामने से आ रही बाइक ट्रैक्टर के केजवाल की चपेट में आ गई, जिससे बाइक उसमें फंस गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े।