Bokaro News: नए योग शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा के योग केंद्र में पतंजलि योग समिति सह भारत स्वाभिमान न्यास ने कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशिक्षित नए योग शिक्षकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य नीतू सिंह, जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी देवेंद्र गुप्ता व कमल महतो ने सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रशिक्षित योग शिक्षकों में योगेंद्र प्रसाद, रानी प्रिया, सुरेश महतो, नमिता देवी, विजय कुमार वर्णवाल, राखी देवी, अशोक कुमार, लखन महतो, रेखा देवी, संतु रावत, सुनीता कुमारी, श्यामलाल महतो, किरण देवी, अर्जुन प्रसाद, शकुंतला देवी, रतन गोप, दिनेश प्रसाद, सुनीता देवी, अरविंद महतो, नेपाल महतो, सुष्मिता देवी, सेवा महतो, पूर्णिमा भट्टाचार्य, कृष्ण नायक, मनु महतो, प्रीति किरण आदि शामिल थे।