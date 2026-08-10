Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फोटो - कसमार 02 - कसमार के कुरको में कार्यक्रम में उपस्थित किशोरियां व अन्य। कसमार, प्रति
Bokaro News: कसमार, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को सहयोगिनी संस्था की ओर से कसमार के कूरको एवं धधकिया गांव में किशोरियों के बीच विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था की उत्प्रेरक विनीता देवी एवं रेखा देवी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमें यह याद रखना है कि आदिवासियत के कारण ही हमारा जल,जंगल व जमीन सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सहयोगिनी संस्था द्वारा प्रखंड के 30 गांव में बच्चों के अधिकार को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। सहयोगिनी की समन्वयक कुमारी किरण ने कहा कि किशोरियों के नेतृत्व विकास का कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा उनके बीच में विशेष जागरूकता एवं गीत संगीत का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान स्वाति कुमारी, निधि कुमारी, पायल, अनिता कुमारी, सुरभि कुमारी आदि उपस्थित थी।
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