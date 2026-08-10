Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फोटो - कसमार 02 - कसमार के कुरको में कार्यक्रम में उपस्थित किशोरियां व अन्य। कसमार, प्रति

Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Bokaro News: कसमार, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को सहयोगिनी संस्था की ओर से कसमार के कूरको एवं धधकिया गांव में किशोरियों के बीच विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था की उत्प्रेरक विनीता देवी एवं रेखा देवी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमें यह याद रखना है कि आदिवासियत के कारण ही हमारा जल,जंगल व जमीन सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सहयोगिनी संस्था द्वारा प्रखंड के 30 गांव में बच्चों के अधिकार को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। सहयोगिनी की समन्वयक कुमारी किरण ने कहा कि किशोरियों के नेतृत्व विकास का कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Gridih News: ढकनीपहरी गांव में मनाया विश्व आदिवासी दिवस

उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा उनके बीच में विशेष जागरूकता एवं गीत संगीत का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान स्वाति कुमारी, निधि कुमारी, पायल, अनिता कुमारी, सुरभि कुमारी आदि उपस्थित थी।

ये भी पढ़ें:झारखंड आदिवासी महोत्सव: आदिवासी संस्कृति, परंपरा व प्रकृति संरक्षण का संदेश
ये भी पढ़ें:Lohardaga News: आदिवासी समाज की एकजुटता से ही बचेगी भाषा, संस्कृति और पहचान : सुखदेव उरांव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News Girls

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।