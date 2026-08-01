Bokaro News: नावाडीह कृषक पाठशाला में श्री विधि से धनरोपनी बनी मिसाल, महिला ने संभाली कमान

Bokaro News: स्थानीय प्रखंड स्थित नावाडीह कृषक पाठशाला में महिलाएं वैज्ञानिक पद्धति से धान की रोपाई कर रही हैं। कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सचिव बसुदेव शर्मा के अनुसार, पिछले चार वर्षों में एक हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

Bokaro News: स्थानीय प्रखंड स्थित आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति द्वारा संचालित नावाडीह कृषक पाठशाला एक बार फिर आधुनिक कृषि का केंद्र बनकर उभरा है। यहां खरीफ मौसम के दौरान श्री विधि से धान की रोपाई का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसकी अगुवाई महिला किसान कर रही हैं, जो खेतों में वैज्ञानिक पद्धति से धान की रोपाई कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही हैं।

श्री विधि से खेती की नई पहचान : कृषक पाठशाला में महिलाओं एवं किसानों को कम उम्र के धान के पौधों की रोपाई, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने, कम पानी में खेती तथा संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेतों में कतारबद्ध तरीके से की जा रही रोपाई आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की मिसाल पेश कर रही है। कृषक पाठशाला में महिलाओं एवं किसानों को कम उम्र के धान के पौधों की रोपाई, पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने, कम पानी में खेती तथा संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेतों में कतारबद्ध तरीके से की जा रही रोपाई आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की मिसाल पेश कर रही है।

महिलाओं ने संभाली यह जिम्मेवारी : रोपाई कार्य में बड़ी संख्या में महिला किसान सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वे न केवल स्वयं श्री विधि से धान की रोपाई कर रही हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी इस तकनीक की जानकारी देकर प्रेरित कर रही हैं。

कम लागत, अधिक उत्पादन पर जोर : आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के सचिव बसुदेव शर्मा ने बताया कि श्री विधि से धान की खेती करने पर कम बीज, कम पानी और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पिछले चार वर्षों से नावाडीह कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अब तक एक हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या महिला किसान हैं। प्रशिक्षित किसान अपने गांवों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार कर अन्य को भी जागरूक कर रहे हैं। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के सचिव बसुदेव शर्मा ने बताया कि श्री विधि से धान की खेती करने पर कम बीज, कम पानी और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पिछले चार वर्षों से नावाडीह कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अब तक एक हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या महिला किसान हैं। प्रशिक्षित किसान अपने गांवों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार कर अन्य को भी जागरूक कर रहे हैं।