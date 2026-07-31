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Bokaro News: बारिश शुरू होते ही जलजमाव, चलना हुआ मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बरसात की पहली फुहार के साथ पेटरवार में जलजमाव की समस्या गंभीर हो गई है। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवट टोला जाने वाले रास्ते पर सबसे अधिक जलजमाव है, जिससे आने-जाने में कठिनाई होती है। प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की जा रही है।

Bokaro News: बारिश शुरू होते ही जलजमाव, चलना हुआ मुश्किल

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। बरसात की पहली फुहार के साथ ही पेटरवार के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप धारण करने लगी है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलजमाव के कारण आए दिन राहगीर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी रथ मोड़ से गागी ग्राम के केवट टोला जाने वाले मार्ग पर देखी जा रही है।

जलजमाव की समस्या

इस सड़क पर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। यह मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क पथ है, जिससे होकर स्कूल, अस्पताल, बाजार, बस पड़ाव और अन्य जरूरी कार्यों के लिए प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार केवट टोला मार्ग पर जलजमाव कोई नई समस्या नहीं है। हल्की बारिश होते ही सड़क कीचड़ और पानी से भर जाती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

स्थायी समाधान की मांग

वर्षभर सड़क पर कीचड़ रहने के कारण लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ती है। बुंडू पंचायत की मुखिया निहारिका सुकृति ने भी कई बार लोगों को जागरूक करने और समस्या के समाधान का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। वहीं पेटरवार चौक के कसमार रोड स्थित नाई टोला, गागी हाट, लीला जानकी रोड समेत कई अन्य इलाकों में भी बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की है।

प्रश्न पूछें

पेटरवार में जलजमाव की समस्या किस वजह से उत्पन्न हुई है?
बरसात की पहली फुहार के साथ ही पेटरवार के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप धारण करने लगी है।
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