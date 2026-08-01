Bokaro News: पहली बारिश में ही पेटरवार की सड़कों पर जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी
Bokaro News: पहली बारिश में ही पेटरवार की सड़कों पर जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानीपहली बारिश में ही पेटरवार की सड़कों पर जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानीपहली बारिश में
Bokaro News: पेटरवार प्रतिनिधि। बरसात की पहली फुहार के साथ ही पेटरवार के विभिन्न इलाकों में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप लेती नजर आ रही है।
जलजमाव की समस्या
सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है, वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। सबसे अधिक परेशानी रथ मोड़ से गागी ग्राम के केवट टोला जाने वाली सड़क पर देखने को मिल रही है, जहां बारिश के बाद बड़े हिस्से में पानी जमा हो जाता है। यह मार्ग पेटरवार का महत्वपूर्ण संपर्क पथ है, जिससे होकर प्रतिदिन हजारों लोग स्कूल, अस्पताल, बाजार, बस पड़ाव और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवागमन करते हैं।
स्थानीय लोगों की समस्याएँ
स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश होते ही सड़क पर जलजमाव हो जाता है और पूरा इलाका कीचड़ में तब्दील हो जाता है। इस संबंध में बुंडू पंचायत की मुखिया निहारिका सुकृति द्वारा कई बार लोगों को जागरूक करने और समस्या के समाधान का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका।
समाधान की मांग
वहीं, बारिश के दौरान पेटरवार चौक के कसमार रोड स्थित नाई टोला, गागी हाट, लीला जानकी रोड समेत कई अन्य स्थानों पर भी जलजमाव होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र स्थायी समाधान की मांग की है।
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