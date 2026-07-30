Bokaro News: मनसा पूजा व धर्मराज पूजा से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-20 की पार्षद सुरभि देवी ने गुरुवार को मेयर भोलू पासवान को आवेदन सौंपकर मनसा पूजा और धर्मराज पूजा को लेकर व्यापक साफ-सफाई कराने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र के सभी तालाबों तथा पूजा स्थलों तक जाने वाले सड़क मार्गों की विशेष सफाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। पार्षद ने कहा कि मनसा पर्व झारखंड सहित चास क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु तालाबों और नदियों से जल लाते हैं, इसलिए जलस्रोतों और उनके आसपास स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वार्ड-20 स्थित बोकारो जिले के एकमात्र धर्मराज मंदिर में 8 अगस्त को धर्मराज पूजा आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।