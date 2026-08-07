Bokaro News: पेटरवार के मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आज से
Bokaro News: पेटरवार विधानसभा क्षेत्र में 8 और 9 अगस्त को फॉर्म 6 और 8 भरने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अशोक राम ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियों को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने का अवसर दिया जाएगा।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 के तहत पड़ने वाले पेटरवार प्रखंड के सभी 73 मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 एवं फॉर्म 8 भरने के लिए आगामी 8 और 9 अगस्त को विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त जानकारी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह पेटरवार के अंचल अधिकारी अशोक राम ने दी। उन्होंने बताया कि यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, या अहर्ता तिथि 01.10.2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं और यदि आप झारखंड के किसी भी मतदान केंद्र क्षेत्र के सामान्य निवासी है, तो मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र के साथ मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
कहा कि अपने पूरे परिवार का नाम, एक ही मतदान केंद्र में लाने हेतु, या आपका वर्तमान मतदान केंद्र आपके घर से दूर स्थित है, आपका और आपके पारिवारिक सदस्यों का नाम अलग अलग मतदान केंद्रों पर है और परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक साथ अपने नजदीकी मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराना चाहते हैं तो फॉर्म 8 भरना होगा। कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर दो दिन का विशेष शिविर लगाया जा रहा है।
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