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Bokaro News: 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 2.65 लाख से अधिक मतदाताओं को दावा करने का मिलेगा अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 2.65 लाख से अधिक मतदाताओं को दावा करने का मिलेगा अवसर5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 2.65

Bokaro News: 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 2.65 लाख से अधिक मतदाताओं को दावा करने का मिलेगा अवसर

Bokaro News: बोकारो, वरीय संवाददाता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के प्रथम चरण का कार्य जिले में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटलीकरण कार्य 29 जुलाई को संपन्न हुआ। अब आगामी 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, पंचायत सचिवालयों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन प्रशासन के अनुसार प्रारूप सूची में अनुपस्थित अथवा पता नहीं चलने वाले, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित तथा अन्य श्रेणी के मतदाताओं को विशेष अवसर दिया जाएगा। यदि ऐसे मतदाता यह दावा करते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए, तो वे 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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मतदाताओं की संख्या

जिले में इन श्रेणियों के अंतर्गत कुल 2,65,804 मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार गोमिया में 23,670, बेरमो में 44,483, बोकारो में 1,78,770 तथा चंदनकियारी में 18,881 मतदाता इस श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम का सत्यापन अवश्य करें तथा किसी त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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सामान्य प्रश्न

मतदाता सूची का प्रारूप कब प्रकाशित होगा?
मतदाता सूची का प्रारूप 5 अगस्त को प्रकाशित होगा।
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