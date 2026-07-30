Bokaro News: 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची, 2.65 लाख से अधिक मतदाताओं को दावा करने का मिलेगा अवसर

Bokaro News: बोकारो, वरीय संवाददाता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के प्रथम चरण का कार्य जिले में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटलीकरण कार्य 29 जुलाई को संपन्न हुआ। अब आगामी 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, पंचायत सचिवालयों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन प्रशासन के अनुसार प्रारूप सूची में अनुपस्थित अथवा पता नहीं चलने वाले, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित तथा अन्य श्रेणी के मतदाताओं को विशेष अवसर दिया जाएगा। यदि ऐसे मतदाता यह दावा करते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए, तो वे 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।