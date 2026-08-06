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Bokaro News: राजाबेड़ा के ग्रामीणों का आंदोलन वार्ता के बाद खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में, राजाबेड़ा के विस्थापित ग्रामीणों ने रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर तीन दिन तक चलाए गए आंदोलन का बुधवार को डीवीसी प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता के बाद समापन कर दिया। वार्ता में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया गया।

Bokaro News: राजाबेड़ा के ग्रामीणों का आंदोलन वार्ता के बाद खत्म

Bokaro News: चंद्रपुरा। रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर विस्थापित गांव राजाबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा यहां पर तीन दिन से डीवीसी ऐश पौंड वजन घर के पास किया जा रहा आंदोलन तीसरे दिन बुधवार की देर शाम स्थानीय डीवीसी सीटीपीएस प्रबंधन के साथ समझौता वार्ता के बाद समाप्त हो गया। ग्रामीणों के आंदोलन से यहां पर ऐश पौंड से छाई की ढुलाई प्रभावित हो गई थी। समझौता वार्ता में डीजीएम नीरज सिन्हा ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सकूल, रोजगार आदि मुद्दों पर समाधान का आश्वासन देते हुए गांव के आईटीआई पास विद्यार्थियों को एनएपीएस अप्रेंटिस स्कीम के माध्यम से बचे हुए स्थानों पर अवेदन देने का निर्देश दिया।

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वार्ता में जिप सदस्या नीतू सिंह, मुखिया प्रतिनिधि केदार महतो, पूर्व मुखिया नकुल महतो, बीरबल सिंह व जगदयाल तुरी सहित कई ग्रामीण थे।

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