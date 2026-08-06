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Bokaro News: स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों की बैठक, आंदोलन की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों की बैठक, आंदोलन की चेतावनीस्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों की बैठक, आंदोलन की चेतावनी

Bokaro News: स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों की बैठक, आंदोलन की चेतावनी

Bokaro News: जरीडीह प्रखंड के टांडबालीडीह पंचायत भवन में बुधवार को मुखिया माना देवी की अध्यक्षता में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास कर रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि पंचायत में किसी भी उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग जबरन मीटर लगाने की कोशिश करेगा तो उपभोक्ता अपने बिजली कनेक्शन कटवाकर सड़क पर उतरेंगे।

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आंदोलन के संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया गया, जिसमें मुखिया माना देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल किए गए।

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