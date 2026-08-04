Bokaro News: ग्रामीण सड़क से भारी वाहनों का परिचालन रोकने की मांग
Bokaro News: पेटरवार के पतकी पंचायत के ग्रामीणों ने गांव की सड़कों से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों का मार्ग बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि भारी वाहनों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने की अपील की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
Bokaro News: पेटरवार। पतकी पंचायत के ग्रामीणों ने गांव की सड़कों से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों का मार्ग बदलने की मांग को लेकर बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपा है।
ग्रामीणों की चिंता
ग्रामीणों ने कहा कि भारी वाहनों के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। आवेदन में बताया गया है कि पतकी पंचायत के मोथा टांड़ स्थित जंगल क्षेत्र में लंबे समय से एक क्रेशर संचालित हो रहा है। यहां से स्टोन चिप्स और बोल्डर लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन ग्रामीण सड़क से गुजरते हैं। इससे सड़क की स्थिति खराब होने के साथ-साथ राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है।
दुर्घटनाओं का इतिहास
ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पूर्व में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क संकरी होने के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्रेशर से निकलने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया जाए, ताकि गांव के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अब लोगों की नजर प्रशासन की पहल पर टिकी हुई है।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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