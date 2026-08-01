Bokaro News: सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी में सेवा, सुरक्षा व संसाधनों की मिली कमी

Bokaro News: बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल की केंद्रीय अस्पताल ढोरी में आज भी नाम बड़े व दर्शन छोटे वाला हाल है। शुक्रवार को यह बात एक बार फिर जगजाहिर हो गई। जब श्रमिक संगठन युनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों अस्पताल का निरीक्षण में कई कमियां पाई। यूनियन के नेताओं ने अस्पताल में चिकित्सा सेवा व संसाधनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि अस्पताल में लगे सभी अग्निशामक यंत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। बताया कि सुबह 11 बजे तक अस्पताल में अधिकांश डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिले।

ऐसे में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशान होना पड़ा। यह भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उन्हें बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।निरीक्षण के बाद यूनियन नेताओं ने अस्पताल के सीएमओ से मुलाकात कर अस्पताल की समस्याओ, डॉक्टरों की मनमानी, दवाइयों की कमी और अग्निशामक यंत्र की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति का मुद्दा उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं इस संबंध में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने कहा की जो भी कमियां पाई गई हैं, उन्हें बहुत जल्द दूर किया जाएगा। यूनियन के एरिया अध्यक्ष जितेंद्र दुबे, एरिया सचिव भीम महतो व वेलफेयर सदस्य जवाहर लाल यादव सहित रवीन्द्र गिरी, रामचंद्र मांझी, राम नारायण महतो, शिव नारायण प्रसाद, कमलेश यादव, राजू महतो, जितेंद्र महतो, उमा शंकर महतो, पंकज महतो, भोला महतो आदि मुख्य रूप से थे।