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Bokaro News: बोकारो थर्मल में अखंड हरिकीर्तन आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बेरमो के बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन स्थित श्री राम हनुमान मंदिर में 5 और 6 अगस्त को दो दिवसीय श्री श्री अखंड हरिकीर्तन का आयोजन होगा। मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालुओं ने मिलकर तैयारियों को शुरू कर दिया है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद विशेष हवन का भी आयोजन किया जाएगा।

Bokaro News: बोकारो थर्मल में अखंड हरिकीर्तन आज से

Bokaro News: बेरमो। यहां के बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन स्थित श्री राम हनुमान मंदिर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दो दिवसीय श्री श्री अखंड हरिकीर्तन का भव्य आयोजन किया जायेगा। आयोजन को लेकर मंदिर समिति एवं स्थानीय श्रद्धालुओं की ओर से तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आगामी 5 अगस्त को संध्या 4 बजे से होगी। समापन 6 अगस्त को किया जाएगा। हरिकीर्तन के उपरांत विशेष हवन भी किया जायेगा।

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