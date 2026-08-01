Bokaro News: बीआरएल डीएवी भंडारीदह में स्वास्थ्य जांच शिविर
Bokaro News: भंडारीदह स्थित बीआरएल डीएवी पब्लिक स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस क्लब द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्राचार्य आरके सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉ अभिषेक भारद्वाज की टीम ने इस आयोजन में सहभागिता की।
Bokaro News: भंडारीदह। बीआरएल डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारीदह में शुक्रवार को हेल्थ एंड वेलनेस क्लब के तत्वावधान में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन विद्यालय प्राचार्य आरके सिंह ने किया। प्राचार्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरमो से पधारे डॉ अभिषेक भारद्वाज सहित स्वास्थ्यकर्मियों की टीम का स्वागत किया। वरिष्ठ शिक्षक एके मिश्रा, राजेश तिवारी, मो सगीर आलम अंसारी, दीपक कुमार, संतोष झा, रंजीत सिंह, संजय सिंह, केके झा, एमसी श्रीवास्तव, कुमार विकास, विवेक मोहन ठाकुर, स्नेहा रानी, अपर्णा कुमारी, पूजा प्रसाद, लतिका राय, कुमारी माला, सुप्रीति, खुशबू गिरी, प्रियंका, सीमा शर्मा एवं बेबी कुमारी सहित अन्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का योगदान रहा।
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