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Bokaro News: गागी हाट में डीएपी खाद से लदा ट्रक नाली में फंसा, टला बड़ा हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 03 नाले में घुसी ट्रकगागी हाट में डीएपी खाद से लदा ट्रक नाली में फंसा, टला बड़ा हादसागागी हाट में डीएपी खाद से लदा ट्रक नाली में फंसा, टल

Bokaro News: गागी हाट में डीएपी खाद से लदा ट्रक नाली में फंसा, टला बड़ा हादसा

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। बुंडू पंचायत के बाजार टांड स्थित गागी हाट शॉपिंग सेंटर में बुधवार सुबह डीएपी खाद से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में फंस गया। हादसे में नाली का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, ट्रक (जेएच 09 एडी 9869) चास के जोधाडीह मोड़ स्थित एक बीज भंडार से डीएपी खाद लेकर पेटरवार पहुंचा था। बाजार टांड में वाहन को घुमाने के दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रक नाली को तोड़ते हुए उसमें जा फंसा। घटना के समय गागी हाट में किसानों और व्यापारियों की काफी भीड़ मौजूद थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ट्रक पलट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में ट्रक में लाया गया डीएपी खाद क्षेत्र के विभिन्न खाद-बीज दुकानों में पहुंचाया गया। इधर, क्षतिग्रस्त नाली को लेकर दुकानदारों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में इसी नाली से बाजार का पानी निकासी होती है। समय रहते मरम्मत नहीं होने पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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