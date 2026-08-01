Bokaro News: पेटरवार के गद्दावर नेता दिवंगत प्रदीप के पिता का 108 वर्ष की उम्र में निधन

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार पंचायत के मठ टोला निवासी सह आजसू पार्टी के गद्दावर नेता दिवंगत प्रदीप कुमार महतो के पिता लक्ष्मी नारायण महतो उर्फ नूनू चंद महतो का पैतृक आवास में करीब 108 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। निधन की खबर सुनकर गोमिया के पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि करीब 108 वर्ष का उनका लंबा एवं प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।