Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: छोगालाल सिंह का असामयिक निधन कसमार क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति:लंबोदर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: पेटरवार फोटो 03 फाइल फोटो छोगालाल सिंहछोगालाल सिंह का असामयिक निधन कसमार क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति:लंबोदरछोगालाल सिंह का असामयिक निधन कसमार क्षेत्र

Bokaro News: छोगालाल सिंह का असामयिक निधन कसमार क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति:लंबोदर

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सोनपुरा गांव निवासी एवं कसमार प्रखंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्व छोगालाल सिंह के आकस्मिक निधन पर पेटरवार के भाजपाइयों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।उनके निधन पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्व छोगालाल सिंह एक कर्मठ, सरल, सौम्य एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन पर बोकारो जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष रवि शंकर जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता शांतिलाल जैन, सुधीर कुमार सिन्हा, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष असित कुमार बनर्जी, नागेश्वर सिंह, निरंजन महतो सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: कसमार : तालाब में डूबने से भाजपा के कद्दावर नेता छोगालाल सिंह की मौत
ये भी पढ़ें:Bokaro News: नुनुचंद का प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए स्मरणीय रहेगा : लंबोदर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News BJP Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।