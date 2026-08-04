Bokaro News: पद्मभूषण स्व शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि
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Bokaro News: पद्मभूषण स्व शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर बोकारो विकास फोरम की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अध्यक्ष अनिल सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्व शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकार व सामाजिक न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
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