Bokaro News: जयंती पर पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो जगह-जगह याद किये गए
Bokaro News: झारखण्ड आंदोलन के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की 59वीं जयंती 31 जुलाई को उनके गांव चंद्रपुरा में मनाई गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में उनके परिजन और कई राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने जगरनाथ महतो को झारखंड का सर्वमान्य नेता बताया।
Bokaro News: झारखण्ड आंदोलन के अग्रणी नेता व टाइगर के नाम से चर्चित पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की 59वीं जयंती 31 जुलाई को उनके पैतृक गांव चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो के सिमराकुल्ही स्थित बीएड कालेज के समाधि स्थल सिंगारी मोड़ में जयंती समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाई गई।
श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले
परिजनों में धर्मपत्नी सह पूर्व मंत्री बेबी देवी, अनुज बैजनाथ महतो, पुत्र अखिलेश महतो, भतीजा दिवाकर महतो, प्रदीप महतो, तारमी मुखिया मंजू देवी व बबिता देवी सहित गौरी शंकर महतो व बालेश्वर महतो सहित डुमरी, नावाडीह एवं चन्द्रपुरा प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे दलों के नेता-कार्यकर्ता, श्रमिक संगठनों के नेता, अधिकारी, गणमान्य व आमजन पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभी ने कहा कि दिवंगत जगरनाथ महतो सिर्फ डुमरी के ही नहीं बल्कि समस्त झारखंड के सर्वमान्य नेता थे।
जगरनाथ महतो का योगदान
उन्हीं के पदचिन्हों पर उनके पुत्र अखिलेश महतो डुमरी की जनता के सेवा में लगे हुए हैं। झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ रतनलाल मांझी, वरीय नेता जयनारायण महतो, पूर्व जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी, नावाडीह प्रमुख पुनम देवी, जिला उपाध्यक्ष घुनू हांसदा, मो शमीद, लोकेश्वर प्रसाद महतो, जयलाल महतो, मो गुलाम सरवर, दौलत महतो, बीरेंद्र महतो, हरिनारायण सिंह, अजमूल अंसारी, विश्वनाथ महतो, भुनेश्वर महतो, राजकिशोर पुरी, रामेश्वर शर्मा, मदन महतो, मनोज मुर्मू, सुभाषचंद्र महतो, सोनाराम हेम्ब्रम, दीपक महतो, राज कुमार पांडेय, बृजलाल हांसदा, जगदीश पांडेय, राजकुमार महतो, मो अख्तर रजा, अर्जुन पंडित, आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।
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