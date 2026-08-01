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Bokaro News: प्रेमचंद कि कृति भारतीय समाज का आईना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: भाकपा माले चलकरी केवट टोला शाखा ने हिंदी साहित्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद और महिला आंदोलनकारी मणि देवी की याद में परिचर्चा आयोजित की। वक्ताओं ने प्रेमचंद की रचनाओं में गरीबों के शोषण और ग्रामीण समाज की समस्याओं की अभिव्यक्ति का जिक्र किया। मणि देवी के योगदान को भी याद किया गया।

Bokaro News: प्रेमचंद कि कृति भारतीय समाज का आईना

Bokaro News: भाकपा माले चलकरी केवट टोला शाखा ने हिंदी साहित्य के देशज लेखक मुंशी प्रेमचंद और महिला नेत्री सह झारखंड आंदोलनकारी मणि देवी की याद में परिचर्चा आयोजित की। परिचर्चा दोनों के जीवन संघर्ष और रचना पर परिचर्चा करते हुए माले राज्य स्थाई कमेटी सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कहा कि प्रेमचंद की रचना काल्पनिक और यथास्थितिवादी नहीं बल्कि जन विक्षोभ और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति है। ग्रामीण समाज में जमींदारी सामंती शोषण, और कर्मकाण्डों के माध्यम से मोक्ष की आड़ में गरीबों के शोषण को अपनी लेखनी में बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त किया है। मुंशी प्रेमचंद की कृति भारतीय समाज का आईना है।

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जिला कमिटी सदस्य राज केवट ने कहा कि बेरमो कोयलांचल में आईपीएफ के नेतृत्व बढ़े महिला आंदोलन की मजबूत स्तम्भ थी मनी देवी। वहीं 10 अगस्त को मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में शामिल होने की अपील किया गया। परिचर्चा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चुनीलाल केवट, रूपलाल केवट, राजेश केवट भूषण केवट, नारायण केवट, मकसूद आलम, जियारत हुसैन, अशोक महली, टेकलाल केवट, गुजर सिंह, जीतन केवट, संजय केवट, रंजीत केवट आदि थे।

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