Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: अनिरुद्ध की पुण्यतिथि पर संकल्प सभा, मजदूर हितों के संघर्ष को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: अनिरुद्ध की पुण्यतिथि पर संकल्प सभा, मजदूर हितों के संघर्ष को किया यादअनिरुद्ध की पुण्यतिथि पर संकल्प सभा, मजदूर हितों के संघर्ष को किया याद

Bokaro News: अनिरुद्ध की पुण्यतिथि पर संकल्प सभा, मजदूर हितों के संघर्ष को किया याद

Bokaro News: बोकारो इस्पात कामगार यूनियन द्वारा एटक नेता स्वर्गीय अनिरुद्ध की नौवीं पुण्यतिथि पर सेक्टर-3 स्थित यूनियन कार्यालय में संकल्प सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम अगर सिंह ने की। सभा में यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर मजदूर हितों के लिए किए गए संघर्षों को याद किया। यूनियन के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि अनिरुद्ध एक जुझारू और संघर्षशील मजदूर नेता थे, जिन्होंने जीवनभर श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के महामंत्री, एनजेसीएस सदस्य, ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन के महामंत्री तथा एटक की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, विशेषकर बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा और मजदूरों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया। सभा में बताया गया कि 9 अगस्त 1986 को एडीएम कार्यालय घेराव आंदोलन में लाठीचार्ज झेलने के बावजूद वे पीछे नहीं हटे। कार्यक्रम में अबु नसर, प्रवेश कुमार, कृष्णा राम सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।