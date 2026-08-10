Bokaro News: रिझूनाथ चौधरी की मनाई गई पुण्यतिथि
Bokaro News: फुसरो में पूर्व प्रमुख और झारखंड आंदोलनकारी स्व रिझूनाथ चौधरी की 9 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई। आजसू पार्टी के बैनर तले श्रद्धांजलि दी गई। सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो, महेंद्र चौधरी, अशोक चौहान और अन्य ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
Bokaro News: फुसरो। पूर्व प्रमुख और झारखंड आंदोलनकारी स्व रिझूनाथ चौधरी की 9 अगस्त को पुण्यतिथि फुसरो के मकोली स्थित सांसद आवासीय में आजसू पार्टी फुसरो नगर के बैनर तले मनाई गइ। यहां उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो, महेंद्र चौधरी, अशोक चौहान व जितेंद्र यादव, जिला पदाधिकारी कमलेश महतो, फुसरो नगर अध्यक्ष महेश देशमुख आदि थे।
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