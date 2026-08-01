Bokaro News: मो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिल
Bokaro News: मो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी
Bokaro News: पार्श्वगायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार शाम सेक्टर-12 में एक शाम मो. रफी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकारों ने रफी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अरुण पाठक, रमण चौधरी, सोमेश मिश्रा, रिद्धिमा और श्वेता प्रियदर्शिनी ने रफी के सदाबहार गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।