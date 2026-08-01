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Bokaro News: मो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: मो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिलमो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी

Bokaro News: मो. रफी की पुण्यतिथि पर सजी संगीतमय महफिल

Bokaro News: पार्श्वगायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार शाम सेक्टर-12 में एक शाम मो. रफी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकारों ने रफी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अरुण पाठक, रमण चौधरी, सोमेश मिश्रा, रिद्धिमा और श्वेता प्रियदर्शिनी ने रफी के सदाबहार गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे।

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