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Bokaro News: आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने मनाया आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने मनाया आदिवासी दिवस

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार स्थित प्लस टू हाई स्कूल, पेटरवार के मैदान में आदिवासी छात्रावास, पेटरवार के छात्रों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा, भाषा एवं रीति-रिवाजों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनेक शिक्षाविदों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों एवं राजनेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के अधिकारों, संस्कारों एवं सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही संविधान प्रदत्त सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि इन कानूनों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

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कार्यक्रम के बाद उपरांत प्लस टू हाई स्कूल, पेटरवार से बस स्टैंड, पेटरवार तक भव्य रैली एवं सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। समारोह को अर्जुन हेम्ब्रम, मनोहर मुर्मू, महानन्द मुर्मू, लोबीन मुर्मू, रामकृष्ण सोरेन, शिवचरण सोरेन, दशरथ टुडू, मणीराम, अकील मरांडी, मनोज टुडू ,बिहारी टुडू, हरीश मरांडी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया।

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