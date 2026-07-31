Bokaro News: कसमार प्रखंड में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न
Bokaro News: कसमार प्रखंड में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न - पंचायतों के समग्र विकास पर हुई विस्तृत चर्चा फोटो - कसमार 03 - कसमार
Bokaro News: कसमार प्रखंड सह-अंचल कार्यालय के सभागार में गुरुवार को सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक प्रभावी, सहभागी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनर सह मुखिया तेजलाल महतो एवं अभिषेक कुमार ठाकुर ने प्रशिक्षणार्थियों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्रक्रिया, पंचायतों की भूमिका तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिन विषयों एवं संकेतकों में पंचायतों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम पाया गया, उन क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
ट्रेनर तेजलाल महतो ने कहा कि पंचायतों का समग्र विकास तभी संभव है जब योजनाओं का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा सभी संबंधित विभागों एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मौके पर मुखिया हारु रजवार, गीता देवी, चंद्रशेखर हेंब्रम, पंचायत सचिव गीता कुमारी, अर्चना कुमारी, इमरोज अहमद, आदि मौजूद थे।
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