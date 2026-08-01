Bokaro News: नावाडीह में सहजकर्ता दल के द्वितीय बैच का प्रशिक्षण शुरू
Bokaro News: स्थानीय प्रखंड कार्यालय में सबकी योजना सबका विकास अभियान 2026-27 के तहत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का द्वितीय बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें विभिन्न पंचायतों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। मास्टर ट्रेनर ने जीपीडीपी योजना की खामियों और समाधान पर चर्चा की। पिछली साल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया।
Bokaro News: स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित सभागार में सबकी योजना सबका विकास अभियान 2026-27 के तहत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का द्वितीय बैच का प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण शुक्रवार से शुरू हो गया। प्रशिक्षण बीपीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में किया गया।
प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागी
खरपिटो, पोटसो, सुरही, कंजकीरो, पलामू व बरई पंचायत के ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के प्रतिभागी शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर रामबृक्ष मुर्मू मुखिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें जीपीडीपी 2026-27 योजना की पूर्व खामियां को और वर्तमान में कैसे योजना का लाभ हर एक ग्रामीणों तक पहुंचे इसके बारे में विशेष तरह से प्लान तैयार किया गया।
समस्याओं पर चर्चा
ट्रेनर के द्वारा सभी प्रतिभागियों को 3 प्रश्न प्रतिभागियों को ग्रुप के माध्यम से दिया गया। इसमें पलाश से ब्लॉक रिसॉर्स पर्सन सह फ्रंटलाइन दीपू अग्रवाल ने ग्रुप दो में कहा कि पिछले वर्ष ग्राम सभा और लाइन विभागों में तालमेल की कमी, जागरूकता की कमी के कारण योजना चयन में कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। मुखिया विश्वनाथ महतो, नंदलाल नायक, ललिता देवी, उमेश महतो, कालेश्वरी देवी, पंसस उर्मिला देवी, उप मुखिया सुनीता कुमारी, पंचायत सचिव कुंदन कुमार दास, भगतू तुरी, अखिलेश्वर महतो, पंचायत सहायक मंटू अग्रवाल, डीलचंद महतो, अशोक कुमार महतो, मीना देवी, कौसर अंसारी, पलाश से ललिता कुमारी, सविता कुमारी, शांति देवी व शिशु कुमारी अन्य प्रतिभागी भी उपस्थित थे।
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