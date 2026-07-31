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Bokaro News: बेरमो के संडे बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसायी ने लगाई फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार में 36 वर्षीय लखन निषाद ने बुधवार रात आत्महत्या कर ली। वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे और उनकी पत्नी बच्चों के साथ रोजगार की तलाश में चेन्नई गई थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच जारी है।

Bokaro News: बेरमो के संडे बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसायी ने लगाई फांसी

Bokaro News: बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संडे बाजार स्थित नीचे क्वार्टर निवासी 36 वर्षीय लखन निषाद ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना के एसआई सुशील मिश्रा व एएसआई राजेश क्षेत्री तथा पुलिस जवान पहुंचे और घटना को लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखन निषाद कुरपनिया में मोबाइल रिपेयरिंग की एक छोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था।

बताया जाता है कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। करीब चार माह पहले उसकी पत्नी अपने एक पुत्र और एक पुत्री के साथ रोजगार की तलाश में चेन्नई स्थित एक निजी कंपनी में काम करने चली गई थी। इसके बाद से लखन निषाद अकेले ही अपने क्वार्टर में रह रहा था। बताया जाता है कि बुधवार देर रात कुछ पड़ोसी उसके घर पहुंचे। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो लखन निषाद फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद तत्काल गांधीनगर थाना की पुलिस एवं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव को परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय कॉलोनीवासियों तथा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे की पहल पर मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया।

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