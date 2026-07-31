Bokaro News: बेरमो के संडे बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसायी ने लगाई फांसी

Bokaro News: बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत संडे बाजार स्थित नीचे क्वार्टर निवासी 36 वर्षीय लखन निषाद ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना के एसआई सुशील मिश्रा व एएसआई राजेश क्षेत्री तथा पुलिस जवान पहुंचे और घटना को लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखन निषाद कुरपनिया में मोबाइल रिपेयरिंग की एक छोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था।

बताया जाता है कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। करीब चार माह पहले उसकी पत्नी अपने एक पुत्र और एक पुत्री के साथ रोजगार की तलाश में चेन्नई स्थित एक निजी कंपनी में काम करने चली गई थी। इसके बाद से लखन निषाद अकेले ही अपने क्वार्टर में रह रहा था। बताया जाता है कि बुधवार देर रात कुछ पड़ोसी उसके घर पहुंचे। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो लखन निषाद फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद तत्काल गांधीनगर थाना की पुलिस एवं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव को परिजनों को सौंप दिया गया। स्थानीय कॉलोनीवासियों तथा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे की पहल पर मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया।