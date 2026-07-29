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Bokaro News: जरीडीह में दो अलग- अलग सड़क हादसे में महिला की मौत, तीन संगे भाई हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: जरीडीह में दो अलग- अलग सड़क हादसे में महिला की मौत, तीन संगे भाई हुए घायलजरीडीह में दो अलग- अलग सड़क हादसे में महिला की मौत, तीन संगे भाई हुए घायलजरीडीह

Bokaro News: जरीडीह में दो अलग- अलग सड़क हादसे में महिला की मौत, तीन संगे भाई हुए घायल

Bokaro News: जरीडीह थाना क्षेत्र में बुधवार को हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में तीन सगे भाई घायल हो गए। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, बाराडीह पंचायत के पारटांड निवासी 53 वर्षीय पार्वती देवी अपने घर से छाता लेकर जैनामोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया पैसे निकालने जा रही थीं। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर की छत ढलाई के लिए राशि निकालने निकली थीं। इसी दौरान दोपहर करीब तीन बजे बारोगोड़ा टांड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल पार्वती देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

दूसरी सड़क दुर्घटना

वहीं दूसरी घटना कल्याणपुर के पास हुई। रांची से धनबाद जा रही एक स्कॉर्पियो को विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार रांची के मोराबादी निवासी जलेश्वर राय के तीन पुत्र 36 वर्षीय मुन्ना कुमार, 26 वर्षीय संजीत कुमार और 24 वर्षीय मनीष कुमार घायल हो गए। बताया गया कि तीनों भाई धनबाद में अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी। टक्कर मारने के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घायलों का इलाज जरीडीह रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है और दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

जरीडीह क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई?
जरीडीह क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत हुई।
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